Такие обстоятельства: Тарба о строительстве в заповедниках Абхазии

Руководитель парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба в эфире радио Sputnik рассказал о том, кто и по какому принципу раздает землю в заповедных территориях Абхазии, как контролируется проблема незаконного строительства.

Радио Такие обстоятельства: Тарба о строительстве в заповедниках Абхазии

В Рицинском национальном парке законом запрещено предоставлять землю как юридическим, так и физическим лицам для проведения строительных работ, рассказал на радио Sputnik руководитель парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба.

"Изъятие части территории Рицинского национального парка происходит в особо исключительных случаях. Это делается для государственных целей, для проведения научных работ при согласовании с правительством и решением Парламента. Какие-либо строительные работы юридическими и частными лицами запрещены", - сказал Тарба.

В Абхазии два национальных парка. Один на Рице, второй - в Кодорском ущелье. Есть два заповедника – Псху-Гумистинский и Пицундо-Мюссерский.

"На территории Рицинского национального парка – 39 тысяч гектаров заповедной зоны. На территории несколько составов земель. Администрация нацпарка может вести хозяйственную или коммерческую деятельность. Те кафе и рестораны, которые сегодня работают вокруг озера Рица, по договору с администрацией получают разрешение на строительство временных сооружений и работают по договору. Эта та территория, которая не попадает в заповедную зону, где нельзя вести хозяйственную деятельность", - сказал Тарба.

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