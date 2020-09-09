Библая рассказал, как бизнес Абхазии выходит из кризиса

Смог ли бизнес Абхазии после начала курортного сезона и снятия ограничений на границе восполнить убытки хотя бы частично и выйти из кризиса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая.

Радио Такие обстоятельства: Библая о выходе бизнеса Абхазии из кризиса

Как отметил Библая, открытие границы, безусловно, положительно сказалось на предпринимательском сообществе.

"Приток денег, который мы получили, как глоток свежего воздуха, сыграл положительно. 80 процентов населения Абхазии связано с курортным бизнесом. Те деньги, которые они зарабатывают, начинают тут же и тратить. Экономика тихо-тихо начала работать. Я называю это положительным эффектом… За время пандемии бизнес понес колоссальные убытки", - сказал Библая.

Вячеслав Библая также отметил, что меры поддержки предпринимательства, предпринятые государством в начале пандемии, не дали эффекта.

"Конечно, идея была правильная и своевременная, но оказалось, на практике она была сложно выполнимой. То есть Государственный таможенный комитет, который должен был предоставлять эти отсрочки, не был готов к этому. Я лично обратился за отсрочкой платежа, на что мне было сказано, что на одну партию товара я могу получить отсрочку, и пока ее не оплачу, вторую отсрочку не дадут. Это, считаю, было неправильно. Если давали отсрочки, то они нужны были месяца на два на все, что мы завезем. Но получилось так, как получилось, хотя идея была правильная", - подчеркнул Библая.

Подробности слушайте в аудиофайле.