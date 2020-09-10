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Такие обстоятельства: Романова о спектакле "Радость вопреки всему" в РУСДРАМе

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200910/1030910073/Takie-obstoyatelstva-Romanova-o-spektakle-Radost-vopreki-vsemu-v-RUSDRAMe.html

Режиссер-постановщик спектакля "Радость вопреки всему", премьера которого состоится в РУСДРАМе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, почему вновь обратилась к творчеству испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.

Радио
Такие обстоятельства: Романова о спектакле "Радость вопреки всему" в РУСДРАМе

11 и 12 сентября в РУСДРАМе пройдут премьерные показы спектакля "Радость вопреки всему" в постановке режиссера Марии Романовой. Этот спектакль посвящен творчеству испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Это не первая работа Романовой в РУСДРАМЕ – недавно с успехом прошла премьера "Кровавой свадьбы" по пьесе того же драматурга.

О том, почему режиссер вновь обратилась к творчеству Лорки, Мария Романова рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Изначально у Ираклия Хинтба была идея сделать вечер стихов по Лорке, но он все откладывался. Когда был карантин, мы занимались стихами, и это был прекрасный период погружения. Потом мы выпустили премьеру, и нас не оставила мысль это довершить. И вечер вырос в спектакль, потому что стало ясно, что после "Кровавой свадьбы" заниматься только стихами будет мало. Лорка бесконечно меня вдохновлял", - рассказала Романова.

Мария Романова уверена, что произведения Лорки очень актуальны для Абхазии.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.


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