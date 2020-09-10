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© Foto / из личного архива Анатолия Альштейн

Вирусолог Альштейн о российской вакцине от COVID-19: будет эффективной и безопасной

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200910/1030910689/Virusolog-Alshteyn-o-rossiyskoy-vaktsine-ot-COVID-19-budet-effektivnoy-i-bezopasnoy-.html

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о начале вакцинации москвичей от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования препарата.

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Вирусолог Альштейн о российской вакцине от COVID-19: будет эффективной и безопасной

Вакцинация добровольцев проводится в Москве при участии Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи.
По словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами, это сделано для усиления иммунной защиты.

"Это делается для того, чтобы иммунный ответ был сильным. Он развивается в течение трех-четырех недель. Через 28 дней проводится исследование на антитела", - сказал профессор в эфире радио Sputnik.

По словам Альштейна, помимо сорока тысяч добровольцев, на которых будет испытана вакцина, имеется пострегистрационное разрешение на вакцинацию врачей и учителей.

Что касается доступности вакцины, то она, как сказал Альштейн, производится пока в небольших объемах.

"Производство только налаживается. И прежде чем приступить к массовой вакцинации, нужно дождаться результатов третьей фазы ее испытаний", - отметил он.

Доктор медицинских наук отметил, что при обнаружении малейших побочных эффектов, что маловероятно, вакцина не будет применяться вообще. При этом медик выразил уверенность, что вакцина будет эффективной и безопасной, и скорее всего в начале будущего года она будет доступна всем.


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