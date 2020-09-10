Гражданин и начальник: Адзинба о выплатах по больничному листу из-за COVID-19

Как оформляются больничные из-за COVID-19, кому не повезет с выплатами, что об этом прописано в законе, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра соцобеспечения и демографической политики Кама Адзинба.

Радио Гражданин и начальник: Адзинба о выплатах по больничному листу из-за COVID-19

Больничный из-за COVID-19 выплачивается в том же объеме, в котором предусмотрена оплата по другим болезням.

"Работодатель не может отказать в выплате, потому как больничный выплачиваются фондом социального страхования. Если даже больной находится дома, переносит COVID-19 в легкой форме, но при этом он зарегистрирован в медучреждении и с ним работали врачи, то в таком случае выписывается больничный лист, на который можно опираться. А если же человек не может работать удаленно и вынужден уйти на двухнедельную самоизоляцию, то его нельзя уволить за прогул. Но при этом работодатель может сохранить полную заработную плату, либо по договоренности обеих сторон он может отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск, либо предусмотреть другую форму взаимоотношений", - сказала Адзинба.

По словам Адзинба, в трудовом кодексе не прописано, на какой документ нужно опираться, чтобы человек мог законно уйти на самоизоляцию.

"К пандемии страны не готовились, и нет общемировой практики. Как специализированное ведомство, мы собираем информацию, анализируем мировую практику и видим, что ситуация требует от нас изменений в законодательстве. Мы в любом случае опираемся на действующее законодательство с учетом существующих пробелов и ситуации в целом", - сказала заместитель министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба.