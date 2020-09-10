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Главный четверг: Амичба о проблемах Очамчырского района

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За счет чего пополняется районный бюджет, как один грейдер обслуживает 27 сел, почему новый детский сад не введен в эксплуатацию, а для учащихся школы №4 учебный год еще не начался, в эфире радио Sputnik рассказал и.о главы Очамчырского района Станислав Амичба.

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Главный четверг: Амичба о проблемах Очамчырского района

С собираемостью налогов, оплатой за потребленную электроэнергию в районе дела обстоят сложно, рассказал исполняющий обязанности главы Очамчырского района Станислав Амичба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.

"За электроэнергию платят, конечно, плохо, но платят. Что касается налога на землю, надо говорить с людьми, уговаривать, нечем им тоже платить, потому что оформили землю, а ничего на ней не делают, так как нет денег…очень трудно", - сказал Амичба.

По его словам, бюджет Очамчырского района на будущий год составит 258 миллионов рублей.

"204 миллиона рублей пойдет на оплату труда работников бюджетной сферы. Наш внутренний бюджет - 106,5 миллиона рублей, а остальные 150 миллионов дотации из республиканского бюджета", - сказал Амичба.

Подробности в аудиофайле.


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