Камкия о совместных учениях Грузии и НАТО: отслеживаем совместно с Россией

Радио Камкия о совместных учениях Грузии и НАТО: отслеживаем совместно с Россией

В военных учениях в формате Грузия - НАТО будут задействованы несколько тысяч военнослужащих с применением тяжелой боевой техники, авиации и кораблей военно-морского флота США.

Об этом, в частности, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Абхазии. В документе выражается серьезная озабоченность в связи с проведением на территории Грузии очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО "Достойный партнер 2020".

"Широкомасштабные учения на территории Грузии с привлечением частей блока НАТО проводятся практически ежегодно. Мы знаем, что они будут и в дальнейшем, то есть совместное повышение боевой выучки личного состава вооруженных сил Грузии и сил НАТО. Учения говорят о том что, так как Грузия пытается войти в блок НАТО, идет стандартизация с требованиями, которые есть в блоке НАТО, эти процессы, непосредственно учения, которые проходят в этом регионе, наше руководство отслеживает совместно с руководством Вооруженными силами России, которые дислоцируются на территории Абхазии", - сказал Камкия.