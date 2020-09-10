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Камкия о совместных учениях Грузии и НАТО: отслеживаем совместно с Россией

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200910/1030917562/Kamkiya-o-sovmestnykh-ucheniyakh-Gruzii-i-NATO-otslezhivaem-sovmestno-s-Rossiey---.html

Временно исполняющий обязанности начальника Генштаба МО Абхазии, подполковник Вадим Камкия прокомментировал учения в формате Грузия – НАТО.

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Камкия о совместных учениях Грузии и НАТО: отслеживаем совместно с Россией

В военных учениях в формате Грузия - НАТО будут задействованы несколько тысяч военнослужащих с применением тяжелой боевой техники, авиации и кораблей военно-морского флота США.

Об этом, в частности, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Абхазии. В документе выражается серьезная озабоченность в связи с проведением на территории Грузии очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО "Достойный партнер 2020".

"Широкомасштабные учения на территории Грузии с привлечением частей блока НАТО проводятся практически ежегодно. Мы знаем, что они будут и в дальнейшем, то есть совместное повышение боевой выучки личного состава вооруженных сил Грузии и сил НАТО. Учения говорят о том что, так как Грузия пытается войти в блок НАТО, идет стандартизация с требованиями, которые есть в блоке НАТО, эти процессы, непосредственно учения, которые проходят в этом регионе, наше руководство отслеживает совместно с руководством Вооруженными силами России, которые дислоцируются на территории Абхазии", - сказал Камкия.   


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