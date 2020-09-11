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Такие обстоятельства: Джинджолия о начале работы Парламента после каникул

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Парламент Абхазии приступает к работе после каникул. С каких законопроектов начнут депутаты осеннюю сессию, в эфире радио Sputnik рассказал председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии Алхас Джинджолия.

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Такие обстоятельства: Джинджолия о работе Парламента Абхазии после каникул

Подводя итоги работы Парламента страны за последние восемь месяцев, депутат отметил, что достаточной работу назвать нельзя, но с учетом бурных событий, которые происходили в республике, Народное Собрание сыграло определенную стабилизирующую роль.

"К сожалению, в конце 2019 года так и не удалось рассмотреть проект закона о демографии, который я считаю очень значимым проектом. Начались перипетии и проект не удалось даже выставить на всеобщее обсуждение. Надеюсь, что в этом году мы это сможем спокойно сделать, хотя бы обсудить, а, возможно, и принять в первом чтении. Надо развивать тему льгот многодетным семьям, доводить до оформления в закон. Социальная жизнь лучше не стала, поэтому этот закон считаю еще более злободневным. Самый главный документ, который сейчас придет, – это бюджет страны. В этих условиях его будет сложно корректировать. Предстоит тяжелый рабочий процесс", - рассказал Алхас Джинджолия.

Депутат также оценил взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти в условиях пандемии.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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