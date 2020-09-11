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Бгажба об ученом Юрии Воронове: был археологом "от палеолита до главлита"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200911/1030921193/Bgazhba-ob-uchenom-Yurii-Voronove-byl-arkheologom-ot-paleolita-do-glavlita--.html

Археолог, кавказовед, доктор исторических наук Олег Бгажба в эфире радио Sputnik рассказал о роли видного государственного и общественного деятеля и крупного ученого Юрия Воронова в жизни Абхазии.

Радио
Бгажба об ученым Юрии Воронове: был археологом "от палеолита до главлита"

11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов. Юрий Воронов стал одним из главных символов победы и независимости Абхазии.

"Он себя считал аборигеном Абхазии, и всю свою жизнь посвятил ей, ее науке, работе и всему тому, что связано с этим интересным народом. Он не мог жить вне Абхазии, когда Абхазия оказалась в тяжелом положении, он встал на ее защиту, он приравнял перо к штыку. Этот человек был неистовый, он дня не мог жить без строчки, ни дня без того, чтобы что-то не написать, и он благодаря этому достиг таких высот, которых не достиг никто из кавказоведов. Он был археологом многогранным, как говорят археологи – "от палеолита до главлита", то есть он занимался историей Абхазии с древнейших времен до настоящего времени", - отметил Бгажба.  

Археолог познается именно в раскопках, и на Воронова можно было положиться, сказал кавказовед Бгажба в эфире радио.    

"Я понял, что с ним можно сидеть в одном окопе, это все равно что на войне. Он работал целый день, и когда все ложились спать, он еще работал. Юрий мог препарировать в течение дня пять погребений наших древних предков, я лично мог только три. С ним было хорошо, он был веселый, с юмором, вообще самое счастливое мое время - это время раскопок с Юрием Вороновым", - сказал Бгажба.  


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