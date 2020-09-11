Стороженко о работе местных собраний в Абхазии: хотелось бы большей прозрачности

Радио Стороженко о работе местных собраний в Абхазии: хотелось бы большей прозрачности

В первый день ноября в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления. О том, как важно избирателям правильно сделать свой выбор и что зависит от депутатов местных собраний, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала экс-депутат Сухумского городского Собрания, председатель депутатской комиссии по образованию и секретарь Горсобрания в 2006-2011 годах Нина Стороженко.

"Полномочия депутатов городских собраний достаточно широкие, и вся их деятельность замыкается на финансово-хозяйственной части. Но большинство нашего населения частично знакомо с тем, что делает исполнительная часть местного самоуправления, знают, что делают главы администраций, но мало кто знаком с деятельностью депутатов собраний… Полномочия огромные, но хотелось бы большей прозрачности, большей озвучки того, что они делают. У нас в последние годы пошла тенденция, что молодежь идет в собрания. Конечно, дорогу молодым. Но компетенция должна быть. Просматривая два последних созыва Сухумского горсобрания, мне кажется, что жители, которые выбирают кандидатов, должны четко осознавать, что если они хотят улучшать качество жизни, то нужно выбирать людей уже состоявшихся", - отметила Стороженко.

Нина Стороженко также считает, что назрела необходимость проведения реформы местного самоуправления.

"Прежде всего, депутатом должен быть человек не младше 25 лет. Как может заниматься финансовой и хозяйственной деятельностью пускай даже маленького муниципалитета человек без опыта? У нас разрешено с 21 года. Что он может внести? Я не представляю, какие идеи он может воплотить. Также человек, желающий быть успешным, должен связывать это с успешностью своего государства напрямую. Поэтому амбиции – это прекрасно, молодежь – это прекрасно. Но здесь должен быть возраст с 25 лет, плюс профессиональная деятельность. Местное самоуправление не должно страдать от некомпетенции", - подчеркнула бывший депутат Горсобрания.

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 1 ноября 2020 года. Соответствующий указ подписан президентом Абхазии Асланом Бжания.

В органы местного самоуправления Абхазии депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.

Избиратель - каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 18 лет ко дню выборов.