Дополнительное время: теннисист Авидзба о жизни и о тренировках в Ницце

Известный в Абхазии и за ее пределами теннисист – чемпион России, Европы и мира среди юношей и юниоров Ален Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о своей жизни и тренировках в Ницце, как справляется с нагрузкой, как он любит отдыхать.

Радио Дополнительное время: теннисист Авидзба о жизни и о тренировках в Ницце

Абхазский теннисист Ален Авидзба провел мастер-класс для юных спортсменов.

"Такое событие было первый раз. Я был поражен тем, что действительно большинство детей бьют по мячу хорошо, и у них хорошая техника. В глазах детей было желание играть, что, безусловно, понравилось мне. Но я очень волновался, ведь я никогда не выступал с микрофоном пред публикой, и выступать с микрофоном намного страшнее, чем с ракеткой", - признался Авидзба.

Спортсмен сказал, что поддержка семьи дает ему силы находиться и тренироваться одному во Франции.

"Года два назад я еще был расслабленный на корте и за кортом, мог пропустить тренировку, и не предупредить своих тренеров, но сейчас более серьезно отношусь к своему делу. Впервые, когда я приехал во Францию. мне было 14 лет, я тренировался полгода в Париже, находился один. Я тогда не очень говорил на английском, а французский и вовсе не знал. Сейчас же владею обоими языками", - сказал Авидзба.

Подробности в аудиофайле.

Ален Авидзба – российский теннисист, в августе 2014 года завоевал бронзовую медаль командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет, в июне 2018 года выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе (Франция), в октябре 2019 года в Москве на Кубке Кремля дошел до 2-го круга (до 1/8 финала), где проиграл сербу Николе Милоевичу.