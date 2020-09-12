Дима Тертычный – альпинист, который прогулял школу ради Эвереста

Ему всего 19, а он уже побывал на высочайших точках семи континентов. Но самая важная вершина для Димы — Эверест.

17 мая 2018 года 17-летний Дмитрий Тертычный поднялся на вершину мира, став самым юным в России восходителем на Эверест. Но помимо мировых рекордов, он ставит и личные. За свои 19 лет Дима успел одновременно окончить две средних школы, получил разряд по шахматам, поступил в старейший американский вуз и чуть не стал лучшим молодым футболистом страны.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Дмитрия Тертычного — самого юного в России восходителя на Эверест.

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