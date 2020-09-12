"Мы все умрем". Упрощение языка: адаптация или деградация

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Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…