"Мы все умрем". Упрощение языка: адаптация или деградация
Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королёва. Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России. Слушайте подкасты РИА Новости.