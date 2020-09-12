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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

"Мы все умрем". Упрощение языка: адаптация или деградация

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200912/1030926373/My-vse-umrem-Uproschenie-yazyka-adaptatsiya-ili-degradatsiya.html

Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…

Радио
"Мы все умрем". Упрощение языка: адаптация или деградация

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. 
Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королёва.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
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