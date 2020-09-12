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"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200912/1030926379/Pravda-tela-Kogda-nelzya-idti-k-nutritsiologu.html

Что за модная сегодня специализация — нутрициолог? Чем он отличается от диетолога? Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше все-таки (пока не поздно) на прием к врачу?

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"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу

Что изучает нутрициолог? Может ли он вести группы по похудению? А отправлять на анализы и ставить диагнозы? А помочь выстроить рацион? Чем могут навредить горе-нутрициологи без медицинского образования? Худеть лучше все-таки с диетологом?
Объясняет диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова:
01:20 Кто такие нутрициологи, должны ли они иметь медицинское образование?
03:30 Может консультировать, но не может лечить: как это работает?
06:20 Питание в школе, колонка в журнале, научные исследования. Что может делать нутрициолог?
10:00 "Не ешьте фрукты на голодный желудок, не пейте воду во время еды". Чем опасны нутрициологи без медицинского образования?
16:50 "Микроскопическими шагами продвигать к здоровью": задачи диетологов и нутрициологов
18:50 Вопрос от слушателя: еда на ночь и перекусы
22:40 Тарелка, радуга, пирамида — гайдлайны по питанию в разных странах
24:30 Авокадо, семена чиа, булгур или гречка, сметана, творог. Почему нет гайдлайна по русской кухне?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.


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