"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу

Что за модная сегодня специализация — нутрициолог? Чем он отличается от диетолога? Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше все-таки (пока не поздно) на прием к врачу?

Радио "Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу

Что изучает нутрициолог? Может ли он вести группы по похудению? А отправлять на анализы и ставить диагнозы? А помочь выстроить рацион? Чем могут навредить горе-нутрициологи без медицинского образования? Худеть лучше все-таки с диетологом?

Объясняет диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова:

01:20 Кто такие нутрициологи, должны ли они иметь медицинское образование?

03:30 Может консультировать, но не может лечить: как это работает?

06:20 Питание в школе, колонка в журнале, научные исследования. Что может делать нутрициолог?

10:00 "Не ешьте фрукты на голодный желудок, не пейте воду во время еды". Чем опасны нутрициологи без медицинского образования?

16:50 "Микроскопическими шагами продвигать к здоровью": задачи диетологов и нутрициологов

18:50 Вопрос от слушателя: еда на ночь и перекусы

22:40 Тарелка, радуга, пирамида — гайдлайны по питанию в разных странах

24:30 Авокадо, семена чиа, булгур или гречка, сметана, творог. Почему нет гайдлайна по русской кухне?

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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