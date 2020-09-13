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Сергей Горшков – хирург, который ставит животных на 3D-протезы

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200913/1030878980/Sergey-Gorshkov--khirurg-kotoryy-stavit-zhivotnykh-na-3D-protezy.html

Ветеринарный врач Сергей Горшков разработал уникальную технологию протезирования конечностей у животных. И сейчас в новосибирской клинике он проводит операции, которые не делают почти нигде в мире.

Радио
Сергей Горшков – хирург, который ставит животных на 3D-протезы

Он спасает кошек и собак, которые остались без лап, и возвращает им возможность ходить. А в некоторых случаях — дает шанс выжить и избежать усыпления. 

Пациенты Сергея не могут сказать ему "спасибо", но все и так понятно без слов: в тот же день после операции кошки и собаки снова начинают ходить, а чуть позже — бегать и даже пытаются умываться новыми 3D-лапами.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Сергея Горшкова — уникального ветеринарного хирурга, который спасает домашних животных и помогает их хозяевам.

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Темы:
Подкасты РИА (384)

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