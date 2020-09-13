"Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку

На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как отыскать и посчитать скрытый сахар в продуктах, предназначенных для детского питания. А ещё разрушаем главный миф, что все дети жить не могут без конфет, и заодно помогаем самим родителям выстроить отношения с сахаром.
С какого возраста детям уже можно давать сладкое и в каком количестве? Почему запрещать сахар полностью не стоит? Как убедить ребенка выбирать полезные сладости, вместо вредных? И правда ли, что детям нельзя шоколад и сок?
Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.
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1:45 Почему все вдруг ополчились против сахара, если всегда ели и было нормально?
3:40 Полезное и неполезное сладкое — как понять, где какое?
5:20 Можно ли большим количеством сахара и сладких фруктов сбить обмен веществ?
6:40 Жертвы маркетинга: правда ли, что тростниковый сахар и сиропы полезнее, чем обычный рафинад?
8:45 Под какими названиями в составе продуктов скрывается самый обычный сахар?
9:30 Как посчитать скрытый сахар, например, в хлебе, томатной пасте и даже сосисках?
12:20 Какие полезные перекусы выбрать для ребенка?
13:40 Нужно ли завершать приём пищи десертом?
15:20 Соки, морсы и фруктовое пюре для детей (не)полезны?
18:00 Правда ли что все дети — страшные сластены и почему так вышло?
20:20 Как убедить ребенка выбирать полезные сладости, вместо вредных?
22:10 Почему нельзя запрещать и ограничивать сладкое?
24:10 Правда ли, что дети до трёх лет не могут переваривать шоколад?
25:00 Зависимость от сладкого — что за ней стоит?
29:00 Можно ли детям сахарозаменители?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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