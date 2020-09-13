"Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку

Радио "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку

На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приёма пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как отыскать и посчитать скрытый сахар в продуктах, предназначенных для детского питания. А ещё разрушаем главный миф, что все дети жить не могут без конфет, и заодно помогаем самим родителям выстроить отношения с сахаром.

С какого возраста детям уже можно давать сладкое и в каком количестве? Почему запрещать сахар полностью не стоит? Как убедить ребенка выбирать полезные сладости, вместо вредных? И правда ли, что детям нельзя шоколад и сок?

Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

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1:45 Почему все вдруг ополчились против сахара, если всегда ели и было нормально?

3:40 Полезное и неполезное сладкое — как понять, где какое?

5:20 Можно ли большим количеством сахара и сладких фруктов сбить обмен веществ?

6:40 Жертвы маркетинга: правда ли, что тростниковый сахар и сиропы полезнее, чем обычный рафинад?

8:45 Под какими названиями в составе продуктов скрывается самый обычный сахар?

9:30 Как посчитать скрытый сахар, например, в хлебе, томатной пасте и даже сосисках?

12:20 Какие полезные перекусы выбрать для ребенка?

13:40 Нужно ли завершать приём пищи десертом?

15:20 Соки, морсы и фруктовое пюре для детей (не)полезны?

18:00 Правда ли что все дети — страшные сластены и почему так вышло?

20:20 Как убедить ребенка выбирать полезные сладости, вместо вредных?

22:10 Почему нельзя запрещать и ограничивать сладкое?

24:10 Правда ли, что дети до трёх лет не могут переваривать шоколад?

25:00 Зависимость от сладкого — что за ней стоит?

29:00 Можно ли детям сахарозаменители?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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