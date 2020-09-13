Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

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Уже можно носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? "От-кутюр" — это от кого?