Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Уже можно носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? "От-кутюр" — это от кого?
Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik подготовил обзор самых интересных спортивных событий, которые состоятся в Абхазии с 14 по 20 сентября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 640 человек. Из них 170 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.
Перевыборы депутатов в Парламент Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10 проходят 13 сентября.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik