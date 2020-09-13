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Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200913/1030926439/Slantsy-s-noskami-slouchi-s-labutenami-Strannye-slova-iz-mira-mody-.html

Уже можно носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? "От-кутюр" — это от кого?

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Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
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