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От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200913/1030926457/-Ot-insaydov-do-dipfeykov-kak-ustroeny-feyki-v-politike.html

Вместе с политологом, автором канала “Давыдов. Индекс” Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков “подготовить” отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про “человека, похожего на генпрокурора” до “спящих” Байдена и Медведева.

Радио
От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

"Готовится отставка губернатора”: на что реально влияют “инсайды” telegram-каналов? 
02:00 На что влияют “инсайды” из анонимных telegram-каналов, и кто их запускает
06:30 Фальшивый пресс-релиз про отставку Якунина. Зачем в 2013-м был запущен этот фейк
08:07 “Человек, похожий на генерального прокурора”. Работают ли сейчас секс-скандалы для устранения политических игроков
16:00 Фейки в предвыборных кампаниях. “Спящий” Байден (и вспоминаем “спящего” Медведева)
18:10 Дипфейки: реальная угроза для политиков или нет?
Эксперт эпизода - политолог, автор telegram-канала “Давыдов. Индекс” Леонид Давыдов
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