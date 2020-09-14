Нетрудный возраст: Джамал Тачулия и Владимир Дохнадзе о брейк-дансе в Абхазии

О том, каких успехов добиваются брейк-дансеры Абхазии и что нужно делать для того, чтобы стать профессиональным танцором, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали основатель и тренер танцевального коллектива Джамал Тачулия и танцор Владимир Дохнадзе.

Радио Нетрудный возраст: Джамал Тачулия и Владимир Дохнадзе о брейк-дансе в Абхазии

Минувшим летом танцоры из Абхазии заняли первые места на престижном фестивале по брейк-дансу, прошедшем в Краснодарском крае.

О том, сколько времени в сутки приходится тренироваться для того, чтобы добиваться таких блестящих результатов, как научиться делать вращение на голове, с чего начать тренировки, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали основатель движения брейк-данса и тренер команды в Абхазии Джамал Тачулия, а также его ученик Владимир Дохнадзе.

Слушайте программу "Нетрудный возраст" каждую вторую субботу месяца в эфире радио Sputnik Абхазия в 18 часов 45 минут.