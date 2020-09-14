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Нетрудный возраст: Джамал Тачулия и Владимир Дохнадзе о брейк-дансе в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200914/1030930608/Netrudnyy-vozrast-Dzhamal-Tachuliya-i-Vladimir-Dokhnadze-o-breyk-danse-v-Abkhazii.html

О том, каких успехов добиваются брейк-дансеры Абхазии и что нужно делать для того, чтобы стать профессиональным танцором, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали основатель и тренер танцевального коллектива Джамал Тачулия и танцор Владимир Дохнадзе.

Радио
Нетрудный возраст: Джамал Тачулия и Владимир Дохнадзе о брейк-дансе в Абхазии

Минувшим летом танцоры из Абхазии заняли первые места на престижном фестивале по брейк-дансу, прошедшем в Краснодарском крае.

О том, сколько времени в сутки приходится тренироваться для того, чтобы добиваться таких блестящих результатов, как научиться делать вращение на голове, с чего начать тренировки, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали основатель движения брейк-данса и тренер команды в Абхазии Джамал Тачулия, а также его ученик Владимир Дохнадзе.

Слушайте программу "Нетрудный возраст" каждую вторую субботу месяца в эфире радио Sputnik Абхазия в 18 часов 45 минут. 

 


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