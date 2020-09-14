Возба о своей новой книге: ни одного рассказа без слез

Кандидат исторических наук Саида Возба рассказала на радио Sputnik о своей книге, в которой собрала воспоминания людей, переживших в детском возрасте Отечественную войну народа Абхазии.

Радио Такие обстоятельства: Возба о своей новой книге

В типографии Абхазского государственного университета издана книга "55 судеб: устная история детей грузино-абхазской войны". Автор сборника - доцент кафедры истории и теории международных отношений АГУ, заведующая отделом источниковедения АбИГИ Саида Возба. Это вторая книга автора. Ее первая монография "Исторические и политические аспекты грузино-абхазского и североирландского конфликтов (XX – нач. XXI вв.): общие черты и различия" вышла в 2018 году.

"Многие знают, что я собирала воспоминания и начинают невольно рассказывать мне о своих…Для меня это ценно, потому что это очень личное. Действительно, многие герои раньше не рассказывали о своей боли. Буквально вчера перечитывала некоторые истории, и у меня комок в горле… Не было ни одного рассказа, который был бы без слез, как с моей стороны, так и со стороны моих героев. Сложно очень, я не хотела писать о своих воспоминаниях (о войне - ред.), но поняла, что будет нечестно и несправедливо по отношению к моим героям", - сказала Возба на радио Sputnik Абхазия.