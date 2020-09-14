Эксперт о встрече Путина и Лукашенко в Сочи: ожидания скромные

Россия и Белоруссия имеют в виду немного разные вещи, когда говорят о принципиальных моментах, отметил в эфире радио Sputnik кандидат политических наук Станислав Бышок.

Радио Эксперт о встрече Путина и Лукашенко в Сочи: ожидания скромные

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимир Путина и Александра Лукашенко проходят в Сочи. Лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидания от встречи Путина и Лукашенко достаточно скромные, отметил эфире радио Sputnik исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

"Точки над "и" должны были быть расставлены еще около года назад, когда были согласованы дорожные карты по нашей более углубленной интеграции, но которую в последний момент подписывать белорусская сторона отказалась. Сейчас мы снова ожидаем каких-то прорывов, но наши ожидания на самом деле очень скромные", - сказал Бышок.

По его мнению, стороны имеют немного разные вещи, когда говорят о принципиальных моментах.

"Для Александра Лукашенко понятно, что принципиальным моментом является продолжение политической поддержки Россией его лично, а также урегулирование цен на энергоносители и какая-то экономическая помощь Белоруссии. Что касается официального Кремля, очевидно, что здесь речь идет все-таки в большей степени о внешнеполитических и об оборонных договоренностях с Республикой Беларусь", - отметил Бышок.

В прошлом году Путин и Лукашенко встречались 11 раз, за последние недели провели несколько телефонных разговоров на фоне роста протестной активности после президентских выборов в Белоруссии. Оппозиция не признала итоги голосования, которое, по данным ЦИК, выиграл действующий глава государства при поддержке 80,1% избирателей.