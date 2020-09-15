Биолог Ахуба рассказала, как антитела защищают организм от COVID-19

В Абхазии есть те, кто повторно заболел коронавирусом. Насколько стойкие антитела при COVID-19 и как они могут защитить организм человека, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат биологических наук Лариса Ахуба.

Радио Ученый Ахуба рассказала, как антитела защищают организм от COVID -19

Сведения о COVID-19 могут ежедневно обновляться, так как вирус новый, но на сегодняшний день известно, что антитела к коронавирусу выдерживаются не больше трех-четырех месяцев в крови, сказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ АНА Лариса Ахуба.

"Это зависит от различных факторов, против коронавируса, как и против всех простудных заболеваний, они не стойкие. Антитела – это белки, которые защищают организм человека от различных инфекционных агентов. Если мы переболели каким-то заболеванием, у нас есть антитела памяти – своеобразный архив, который хранит информацию о том, какими болезнями человек переболел", - сказала Ахуба.

По ее словам, различные антитела хранятся в разный период времени. Так, если против ОРВИ и гриппа они хранятся не более полугода, то от кори они сохраняются на всю жизнь.

"Прививка от такого заболевания – долгосрочная, а от гриппа, как вы знаете, мы прививаемся каждый год. Наличие антител говорит о том, что организм защищен. Если в этот период попадет вирус, то иммунный ответ и защита организма произойдут в разы быстрее, заболевание не успеет развиться. То есть эти три-четыре месяца человек защищен", - сказала Ахуба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.