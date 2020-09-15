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Фикрет Садыхов
© Sputnik Murad Orujov

Политолог об отношениях Турции с Грецией: милитаризация греческих островов опасна

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200915/1030945405/Politolog-ob-otnosheniyakh-Turtsii-s-Gretsiey-militarizatsiya-grecheskikh-ostrovov-opasna-.html

Сегодня напряженность между Турцией и Грецией имеет новый характер: речь уже идет о нарушении норм и принципов международного права, сказал Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.

Радио
Политолог об отношениях Турции с Грецией: милитаризация греческих островов опасна

Турция выступает за диалог, все вопросы должны быть решены мирными, политическими путями, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По словам министра, Греция вооружила 18 островов вопреки международным договоренностям, тем самым Афины повышают напряженность в регионе и уничтожают возможность диалога.

Рассматривая напряженность между Анкарой и Афинами, Запад применяет несколько субъективный подход, убежден политолог Фикрет Садыхов.

"На ряде греческих островов происходит милитаризация, и это очень опасно не только для взаимоотношений двух стран, но и в целом для стабильности в этом регионе. Турция и Греция являются полноправными членами НАТО на протяжении многих лет, и Запад пытается рассматривать их с равноудаленных позиций. Но, к сожалению, здесь наблюдается несколько субъективный подход и более теплое отношение к Греции", - отметил Садыхов в эфире радио Sputnik Азербайджан.

Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.

Внеочередной визит Майка Помпео состоялся спустя две недели после телефонных разговоров Дональда Трампа с президентом Турции и премьер-министром Греции.


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