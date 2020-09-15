Эшба о проекте по выращиванию гуара в Абхазии: будет существенно влиять на экономику

Руководитель Ассоциации аграриев Абхазии Джамал Эшба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о новом перспективном инвестиционном проекте, который способен повлиять на экономику страны.

Радио Эшба о проекте по выращиванию гуара в Абхазии: будет существенно влиять на экономику

В Абхазии завершился первый этап эксперимента по выращиванию гуара. И, как отметил Джамал Эшба, результаты оказались хорошими.

"По оценкам специалиста, приехавшего из Санкт-Петербурга, в Абхазии получился самый лучший результат на постсоветском пространстве. В Краснодарском крае самый высокий результат по сбору гуара был 2,8 тонны с гектара, у нас, по подсчетам, получится 3,4-3,5 тонны. Чтобы выходить на промышленную основу, надо минимум еще год - полтора для того, чтобы дать научно обоснованные характеристики. Активно подключился наш Институт сельского хозяйства. Думаю, общими усилиями через год у нас будет крупный инвестиционный проект, который мы можем предложить любому инвестору. А заинтересованные лица в этом деле – это крупнейшая нефтяная компания России "Газпромнефть", если говорить о технической части. Но гуар – и пищевой продукт, он очень востребован в кондитерской сфере… Перспектива в сторону развития бешеная", - отметил аграрий.

Джамал Эшба сообщил, что в настоящее время эксперимент по выращиванию гуара проходит в Очамчырском, Гулрыпшском и Галском районах страны.

"Если мы сможем получить из гуары гуаровую камедь, то это для Абхазии будет как цитрус и чай, будет существенное влияние на экономику страны", - подчеркнул Эшба.

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