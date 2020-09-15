Зураб Миквабия о выборе жизненного пути: большего не нужно

Радио Такие обстоятельства: Зураб Миквабия о выборе жизненного пути

Свой 70-летний юбилей отмечает Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, академик, директор НИИЭПиТ Абхазии Зураб Миквабия. В интервью радио Sputnik Абхазия он рассказал, как обычно отмечает день рождения.

"Это всегда проблема. Честно говоря, в этот день хочется куда-нибудь спрятаться, уехать и видеть только близких и родных. Первыми меня поздравляют близкие и друзья", - поделился ученый.

Зураб Миквабия отмечает, что по прошествии времени уже сложно сказать, что определило его научную судьбу.

"Безусловно, я доволен. Думаю, то, что было вчера, то, что есть сегодня, – большего не нужно. Самое счастливое время – сразу послевоенное. У нас у всех были огромные надежды. Но, к сожалению, не все они исполнились. Даже, может быть, исполнилась их меньшая часть… Я очень хочу, чтобы дома у всех было хорошо и, конечно же, хотя бы приблизиться к тому времени, когда наш институт был бы всемирно известным", - сказал Зураб Миквабия.

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