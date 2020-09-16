Ахба о погоде на остаток сентября: начнем чувствовать осень, но без резкого похолодания

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik поделилась синоптическими прогнозами на вторую половину сентября.

Радио Ахба о погоде на остаток сентября: начнем чувствовать осень, но без резких холодов

Как отметила Лариса Ахба, погодообразующие факторы существенно не изменятся, однако сохраняется влияние антициклона.

"В отдельные дни будет наблюдаться противостояние разных воздушных масс, что будет вызывать неустойчивую погоду. Но обильных дождей мы не наблюдаем. 19 сентября будут осадки ливневого характера и гроза. К концу дня погода прояснится. С 20 по 27 сентября территория Абхазии окажется под влиянием антициклона, будет вынос теплого воздуха с юга. Мы будем чувствовать, что это уже осень, но резких холодов не ожидается. 19 сентября, когда будет проходить фронт, в альпийских местах в горах возможен снег. С 27 сентября и до конца месяца температуры в среднем будут от 21 до 26 градусов, а в отдельные дни и до 28 градусов. Ночные температуры от 17 до 22 градусов. Температура морской воды будет держаться на уровне 25-26 градусов", - сообщила Ахба.