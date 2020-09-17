21:55 17 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.19
  • EUR88.63
Поиск
© Sputnik

Главный четверг: Эшба об инфраструктуре Сухума, бюджете и бизнесе

Радио
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/11/1030960227.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200917/1030957633/Glavnyy-chetverg-Eshba-ob-infrastrukture-Sukhuma-byudzhete-i-biznese.html

В эфире радио Sputnik Абхазия глава администрации города Сухум Беслан Эшба поделился планами по реформированию взаимодействия собственников жилья с домоуправлениями, рассказал о формировании бюджета в условиях пандемии, о проблемах бизнеса и системы образования.

Радио
Главный четверг: Эшба об инфраструктуре Сухума, бюджете и бизнесе

Почему август оказался тяжелым для бюджета города Сухум и доходы уменьшились на 25 миллионов рублей, изменятся ли параметры  бюджета 2021 года, на каких улицах столицы будут проведены два магистральных водопровода и как совместить необходимость ограничительных мер с предпринимательской активностью, в студии радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Сухума Беслан Эшба.

"Какое-то время заняло на углубление в проблематику работы, на расставление приоритетов с учетом ограничений, которые были на момент, когда я приступил к своим обязанностям. Но мы стараемся контролировать ситуацию, держать ее в стабильном ритме", - отметил градоначальник.

Говоря о личных качествах человека, Беслан Эшба отметил, что главное, что должен уметь делать руководитель – это уметь брать на себя ответственность.

 "Я беру на себя ответственность. Если даже результат не вполне, но можно честно сказать, что я готов это сделать и предпринял усилия. Где-то получилось, а где-то не совсем", - рассказал Эшба.

Поделился он и своим видением того, каким должен быть город Сухум в будущем.

Подробности слушайте в аудиофайле.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
От шлейфа к шортам: как менялась свадебная мода последние 100 лет
Цена свержения: оппозиция Белоруссии просит у Европы 4 миллиарда долларов
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться