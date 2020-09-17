Главный четверг: Эшба об инфраструктуре Сухума, бюджете и бизнесе

В эфире радио Sputnik Абхазия глава администрации города Сухум Беслан Эшба поделился планами по реформированию взаимодействия собственников жилья с домоуправлениями, рассказал о формировании бюджета в условиях пандемии, о проблемах бизнеса и системы образования.

Радио Главный четверг: Эшба об инфраструктуре Сухума, бюджете и бизнесе

Почему август оказался тяжелым для бюджета города Сухум и доходы уменьшились на 25 миллионов рублей, изменятся ли параметры бюджета 2021 года, на каких улицах столицы будут проведены два магистральных водопровода и как совместить необходимость ограничительных мер с предпринимательской активностью, в студии радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Сухума Беслан Эшба.

"Какое-то время заняло на углубление в проблематику работы, на расставление приоритетов с учетом ограничений, которые были на момент, когда я приступил к своим обязанностям. Но мы стараемся контролировать ситуацию, держать ее в стабильном ритме", - отметил градоначальник.

Говоря о личных качествах человека, Беслан Эшба отметил, что главное, что должен уметь делать руководитель – это уметь брать на себя ответственность.

"Я беру на себя ответственность. Если даже результат не вполне, но можно честно сказать, что я готов это сделать и предпринял усилия. Где-то получилось, а где-то не совсем", - рассказал Эшба.

Поделился он и своим видением того, каким должен быть город Сухум в будущем.

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