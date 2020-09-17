Салакая о питомнике обезьян в Абхазии в пандемию: наука "встала" с первого дня

Заведующая музеем НИИЭПиТ Альдона Салакая в эфире радио Sputnik рассказала о содержании приматов в Сухумском питомнике обезьян нынешним летом, а также о том, есть ли сейчас возможность проводить здесь исследования.

Радио Салакая о питомнике обезьян в Абхазии в пандемию: с первого дня наука стоит

Ограничительные меры, введенные в Абхазии для предотвращения распространения коронавируса в Абхазии, отрицательно сказались и на экономическом положении Сухумского обезьяньего питомника и в целом Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии, сказала в беседе на радио заведующая научно-приматологическим музеем питомника Альдона Салакая.

"Сезон начался с опозданием, если на август месяц приходился пик сезона, то в этом году он шел, как в июне. Сентябрь неплохой по показателям, но только в экскурсионные дни, то есть группа заехала один раз, посетили объект, и затишье. Очень малобюджетный турист посещает Абхазию, и потому на экскурсии он столько не тратится. К сожалению, это сказывается на научной части нашего института, а на питомцах это не отражается, потому как кормить и поить их надо каждый день, есть на это деньги или их нет. Мы бюджетная организация, и, безусловно, из республиканского бюджета выделяется на корм обезьянам, а наука стоит с первого дня начала кризиса. Наука стоит, и практически лаборатория свои функции не выполняет", - сказала Салакая в эфире радио Sputnik.