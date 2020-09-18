Дополнительное время: Федоренко о первом круге чемпионата Абхазии

О том, как завершился первый круг чемпионата Абхазии по футболу, как изменились команды и на каком уровне сегодня абхазский футбол, в эфире радио Sputnik рассказал директор абхазской футбольной лиги Виталий Федоренко.

Радио Дополнительное время: Федоренко о первом круге чемпионата Абхазии

На участие в играх в 27-м чемпионате Абхазии заявилось семь команд – столичные "Динамо" и "Нарт", гудаутская "Рица", "Ерцаху" из Очамчыры, галский "Самурзакан", "Гагра" и "Афон".

По результатам первого круга первую строчку в турнирной таблице занимает сухумский "Нарт", у них на счету 18 набранных очков, на втором – "Рица" из Гудауты с 15 очками, третье место между собой делят столичное "Динамо" и "Гагра", у них по девять очков.

Очамчырский "Ерцаху" набрал шесть очков, а "Афон" и "Самурзакан" из Гала замыкают турнирную таблицу, у них по три набранных очка.

Было принято решение провести быстрый чемпионат в связи с пандемией, сказал Федоренко в беседе на радио. Говоря об изменениях в чемпионате, он добавил, что команды очень сильно омолодились.

"Очень сильно омолодился состав всех команд, радует, что играют молодые футболисты, половина команд имеют длинную лавку запасных, это сделано для того, чтобы молодые футболисты выходили на поле и получали практику. У нас чемпионат ускоренный, футболисты по мере развития чемпионата нашего начали набирать форму, то есть если игры были вялотекущими, то к концу первого круга футбол стал более динамичным, более интересным и очень много забитых голов. Однако и пропущенных много, что говорит о том, что если команда много пропускает, то она не готова к обороне, то есть физически не готова", - сказал Федоренко.