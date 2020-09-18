Арчелия рассказала, как быстро можно повторно заболеть коронавирусом

Радио Арчелия рассказала, как быстро можно повторно заболеть коронавирусом

В Абхазии начали фиксировать случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Не у всех пациентов, кто ранее переболел COVID-19, определялись антитела, но чаще всего антитела все же обнаруживаются. В среднем считается, что временный иммунитет к коронавирусной инфекции у человека сохраняется около трех месяцев. У меня были пациенты с повторным инфицированием COVID-19. Оба пациента первый раз перенесли вирус легко, а второй намного тяжелее, но до госпитализации не дошли. Вирус имеет несколько штаммов. По нашим пациентам мы можем сказать, что если кто-то заразился от человека, который легко перенес инфекцию, то чаще у него такое же легкое течение болезни. То есть это зависит от штамма вируса, а также от сопутствующих заболеваний. Коронавирусная инфекция подрывает иммунную систему человека, поэтому при повторном инфицировании даже легким штаммом, у него течение заболевания будет гораздо сложнее, чем в первый раз", - рассказала Анжела Арчелия.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидером по числу заболевших остается США.