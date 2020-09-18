Такие обстоятельства: Шакая о работе координационного штаба в Сухуме

Координационный штаб по борьбе с коронавирусом создали при администрации Сухума 16 сентября, сказала в интервью радио Sputnik заместитель руководителя штаба Аэлита Шакая.

Радио Такие обстоятельства: Шакая о координационном штабе Сухума

В связи с эпидемиологической обстановкой глава Сухума Беслан Эшба дал поручение представить схему взаимодействия медучреждений и создать координационный центр при администрации столицы.

По словам Шакая, штаб регулирует вопросы, касающиеся СOVID-19 в городе Сухум, то есть это маршрутизация, которая также утверждена главой администрации столицы.

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