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Такие обстоятельства: Шакая о работе координационного штаба в Сухуме

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200918/1030961632/Takie-obstoyatelstva-Shakaya-o-rabote-koordinatsionnogo-shtaba-v-Sukhume.html

Координационный штаб по борьбе с коронавирусом создали при администрации Сухума 16 сентября, сказала в интервью радио Sputnik заместитель руководителя штаба Аэлита Шакая.

Радио
Такие обстоятельства: Шакая о координационном штабе Сухума

В связи с эпидемиологической обстановкой глава Сухума Беслан Эшба дал поручение представить схему взаимодействия медучреждений и создать координационный центр при администрации столицы.

По словам Шакая, штаб регулирует вопросы, касающиеся СOVID-19 в городе Сухум, то есть это маршрутизация, которая также утверждена главой администрации столицы.

Подробнее о том, как должен вести себя гражданин, почувствовавший симптомы, присущие коронавирусу, куда можно пожаловаться на работу медслужб, где и в каком случае нужно сдавать анализы на COVID-19, слушайте в аудиофайле.


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