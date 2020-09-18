Лавров о дискриминации Sputnik и RT в Европе: опасение конкуренции

Радио Лавров о дискриминации Sputnik и RT в Европе: опасение конкуренции

"Мы считаем неприемлемым, что и Sputnik, и RT, их корреспонденты дискриминируются открыто — и во Франции, и в том, что касается Sputnik в странах Прибалтики, тоже хорошо известный факт. То, что в течение всех последних лет, с 2017 года, ни RT, ни Sputnik не имеют аккредитации в Елисейском дворце — это, конечно, прискорбно. Но еще более удивительно, что при всей приверженности свободе, равенству и братству мы видим и сестринство тоже. Наши французские коллеги заявляют, что они не отменят своего решения, аккредитация не будет выдана, потому что RT и Sputnik, я цитирую, "это не средства СМИ, а инструмент пропаганды". Я думаю, не надо комментировать абсурдность и нелепость подобного рода ярлыков, потому что RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во все большем числе стран, растет аудитория. Могу только предположить, что это очередное проявление опасений конкуренции тем, кто до недавнего времени доминировал на мировом информационном рынке", — подчеркнул Лавров.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.