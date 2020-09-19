Мирзаян о деле Навального: Европа не может позволить себе признать правду

Депутаты Европарламента призвали пересмотреть отношения с Россией и "продолжить ее изоляцию" на фоне инцидента с Навальным. Соответствующая резолюция обсуждается парламентариями в Брюсселе. Политолог Геворг Мирзаян прокомментировал эту ситуацию в эфире радио Sputnik.

Радио Мирзаян о деле Навального: Европа не может позволить себе признать правду

"Россия и Евросоюз по-разному понимают слово "выгода". Для России выгода - это деньги и контракты, рабочие места и безопасность. Для целого ряда европейских политиков выгода - это идеологическое противостояние и идеологическое давление, геополитический конфликт", - отметил Мирзаян.

По его словам, кто-то из европейцев привык к этому конфликту и комфортно в нем себя чувствует, для кого-то это способ повысить личную значимость.

"А для кого-то это конфликт вынужденный, потому что эти люди, например, некоторые немецкие политики, заинтересованы в нормальном, конструктивном взаимодействии с РФ. Но они сами создали такую атмосферу во взаимоотношениях с Россией, при которой инцидент с вышедшим в тираж политиком сразу же видится как "отравление российским государством лидера российской оппозиции Алексея Навального "Новичком", - сказал Мирзаян в эфире радио Sputnik.

В Москве резолюцию Европарламента назвали прямым и грубым вмешательством во внутренние дела России. Помимо антироссийской резолюции, Европарламент принял еще один документ по ситуации в Беларуси.

В нем Европарламент заявил, что отвергает итоги выборов 9 августа и не признает Александра Лукашенко легитимным президентом. Кроме того, депутаты требуют ввести широкий спектр санкций и заморозить любые переводы средств Минску, включая выдачу кредитов ЕИБ и ЕБРР.