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"Коллеги, СРОЧНО!" Как вести деловую переписку и никого не бесить

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200919/1030963412/Kollegi-SROChNO-Kak-vesti-delovuyu-perepisku-i-nikogo-ne-besit-.html

Письма в полночь по несрочным задачам, выяснение отношений в рабочих чатах и коллега, который путает "ответить" и "ответить всем". Как понять, что переписка зашла в тупик, и можно ли её спасти?

Радио
Как вести деловую переписку и никого не бесить

"Коллеги, мы, конечно, понимаем, что вы очень заняты…". "Люда пришли отчет СРОЧНО". "Заранее спасибо за оперативный ответ!". 
Что делать, если коллега неверно понял задачу, и теперь нужно все переделать в течение часа? Как заинтересовать человека, если тебе от него что-то нужно, но у него нет никаких причин с тобой разговаривать? Чем мотивировать сотрудника, который всё время проваливает дедлайны?
Соавтор книг "Пиши, сокращай" и "Новые правила деловой переписки", редактор Максим Ильяхов объясняет, почему контекст переписки — то есть взаимоотношения с людьми — гораздо важнее текста. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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