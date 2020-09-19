"Коллеги, СРОЧНО!" Как вести деловую переписку и никого не бесить

Письма в полночь по несрочным задачам, выяснение отношений в рабочих чатах и коллега, который путает "ответить" и "ответить всем". Как понять, что переписка зашла в тупик, и можно ли её спасти?

Радио Как вести деловую переписку и никого не бесить

"Коллеги, мы, конечно, понимаем, что вы очень заняты…". "Люда пришли отчет СРОЧНО". "Заранее спасибо за оперативный ответ!".

Что делать, если коллега неверно понял задачу, и теперь нужно все переделать в течение часа? Как заинтересовать человека, если тебе от него что-то нужно, но у него нет никаких причин с тобой разговаривать? Чем мотивировать сотрудника, который всё время проваливает дедлайны?

Соавтор книг "Пиши, сокращай" и "Новые правила деловой переписки", редактор Максим Ильяхов объясняет, почему контекст переписки — то есть взаимоотношения с людьми — гораздо важнее текста. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

Слушайте подкасты РИА Новости.