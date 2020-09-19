"Это надолго": если ребенка травят в школе

Радио "Это надолго": если ребенка травят в школе

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что считать травлей и почему агрессор нуждается в такой же помощи и поддержке, как и объект буллинга.

По каким внешним и внутренним признакам понять, что ребёнка в классе начали травить? Почему это вообще происходит? Как отличить обычные конфликты, без которых невозможна ни одна коммуникация, от травли? Как мирно и конструктивно обсудить проблему с родителями "булли"?

Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом НКО "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.

Что может сделать каждый из нас, чтобы предотвратить в школах ситуации травли, читайте здесь.

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2:20 Сколько детей в России сталкиваются с травлей?

3:00 Что считать травлей и какие роли есть в буллинге?

5:50 Что лежит в основе буллинга и в чём разница между конфликтом и травлей?

7:45 Почему в какой-то момент внутри группы начинается травля одного?

9:30 "Почему именно я?" — вопрос, который всегда задаёт себе объект травли

12:30 Почему агрессор — такой же заложник ситуации и страдает не меньше других?

13:30 Как понять, что ребёнка травят?

20:20 Как родителям реагировать на травлю?

22:20 Как обсудить проблему с родителями булли?

25:15 Всегда ли в процесс травли необходимо вмешательство взрослых и что они должны в таком случае предпринять?

28:20 Можно ли исправить ситуацию и вернуть, как было?

31:05 Когда лучше забрать ребёнка из школы?

33:00 Какую помощь могут получить дети и родители, если они столкнулись с буллингом?

36:30 Когда пора писать письма в Министерство образования?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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