"Страхи/ошибки": номофобия — страх остаться без смартфона

Радио Номофобия — страх остаться без смартфона

Не выпускаете телефон из рук? Берете его везде с собой (даже в туалет)? Постоянно проверяете, не написал ли кто? Скроллите ленту от скуки на совещаниях, в очередях и в метро?

Номофобия (от англ. "no mobile-phone phobia") — страх (даже не надолго) остаться без мобильного телефона.

Что на самом деле стоит за этим страхом? Почему и откуда возникают сильная тревога и даже ужас, если смартфона не оказалось рядом? Когда начинается зависимость?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какие ограничения помогут выстроить здоровые отношения с собственным смартфоном.

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2:00 Почему в какой-то момент появляются тревога и страх, когда смартфон не рядом

4:00 Что стоит за страхом остаться без телефона

7:50 Как выбирать и регулировать потребляемый контент

9:20 Почему время со смартфоном летит незаметно

13:30 Как определить, вы уже зависимы или ещё нет

17:00 С чего начать борьбу с экранной зависимостью

19:00 Как помочь близкому человеку осознать, что у него проблемы

23:45 Как организовать цифровой детокс

27:45 Станет ли когда-нибудь залипание в телефон социально неприемлемым поведением, как и другие вредные привычки

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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