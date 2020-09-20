Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I

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Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?