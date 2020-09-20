Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I (копия)
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пожалуйста, пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее. Слушайте подкасты РИА Новости.