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Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200920/1030963771/Kto-rabotaet-v-FGBU-VSEGEI-Chto-takoe-abbreviatury-i-zachem-oni-Chast-I-.html

Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?

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Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I (копия)

Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? 
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