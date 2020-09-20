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Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200920/1030963840/Aleksey-Romanov--pianist-bez-kistey-ruk-kotoryy-pokoril-mir-.html

Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук и стопы, вырос в детдоме, но всего за несколько лет проделал путь от начинающего пианиста до известного музыканта.

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Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир

Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня дает концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром. 
В 2015-м Алексею подарили синтезатор, а на следующий год он уже выступал перед пятитысячной аудиторией в Финляндии. Но все могло сложиться по-другому, если бы не Луиза Левачкова, создательницах фонда "Солнечный круг", которая забрала Лешу из детдома.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Алексея Романова — талантливого пианиста, который родился без кистей рук.


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