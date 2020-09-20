Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир

Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня дает концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром.
В 2015-м Алексею подарили синтезатор, а на следующий год он уже выступал перед пятитысячной аудиторией в Финляндии. Но все могло сложиться по-другому, если бы не Луиза Левачкова, создательницах фонда "Солнечный круг", которая забрала Лешу из детдома.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Алексея Романова — талантливого пианиста, который родился без кистей рук.