Такие обстоятельства: Ачба о проекте по увеличению прозрачности трат бюджета

Помощник главы Администрации президента Абхазии по антикоррупционной политике, финалист конкурса "Гордость Абхазии" Александр Ачба в эфире радио Sputnik рассказал о своем проекте, направленном на прозрачность расходов государственный учреждений.

Радио Такие обстоятельства: Ачба о проекте по увеличению прозрачности трат бюджета

"В связи с работой помощником главы Администрации президента Абхазии у меня станет намного меньше свободного времени, придется совмещать учебу с работой, но это должность внештатного работника, и у меня нет определенного количества времени, которые я должен отрабатывать в месяц, заработную плату я не буду получать", - сказал Ачба в беседе на радио.

Александр Ачба рассказал о своем проекте единой информационной системы "Закупки", где будут отражаться все расходы государственных учреждений, а также публиковаться информация о проведении тендеров.

"Это такой проект, о котором я думал, когда еще начинался конкурс, суть его в том, чтобы предоставить всем гражданам нашей республики возможность просматривать бюджетные расходы министерств, управлений и администраций районов в открытой и доступной форме, рассмотреть, сколько и куда расходуется, тратится. Я считаю этот проект важным, поскольку во многих странах СНГ и постсоветских стран, включая Абхазию, расходуется большое количество бюджетных средств неэффективно, порой они расходуются непрозрачно. Граждане не находятся в курсе того, на что тратятся их средства, и не всегда наш скромный бюджет расходовался эффективно, поэтому я считаю, что такая платформа была бы полезной", - сказал Ачба.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

Победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн-голосования.