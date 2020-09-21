Политолог об антииранских санкциях США: удар по Китаю

Радио Политолог об антииранских санкциях США: удар по Китаю

Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал позицию США по Ирану. По мнению политика, попыткой навязать антииранские санкции Совбезу ООН Соединенные Штаты бросают серьезный вызов международному сообществу.

Свою оценку позиции США по Ирану в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Ведруссов.

"Надо признать, что в современном мире мы отходим от международного права в сторону правил. А правила устанавливают те страны, которые имеют больший ресурс: военный, финансовый и так далее. С этой точки зрения формально Россия продолжает настаивать на том, что международное право должно работать, что это мера всех вещей и это основной критерий. Американцы же говорят, международное право международным правом, ООН тоже сама по себе, но мы будем действовать по правилам, и не просто сами будем действовать по правилам, которые считаем нужными, но и будем шантажировать, угрожать, выкручивать руки, вводить санкции, мы будем применять американское законодательство как международное право. Эту политику американцы продвигают достаточно агрессивно.

Россия права абсолютно – должно соблюдаться международное право, должен работать Совбез ООН, иначе мы погрузим мир в хаос. Кто бы ни избрался в США, удар по Ирану, который сейчас планируется, - это удар по Китаю. Это будет означать, что соглашение, которое сейчас готовится, о котором мало сейчас говорится, соглашение между Китаем и Ираном о стратегическом партнерстве, которое будет предполагать полный спектр взаимодействия, американцы не будут допускать. Этим объясняется давление даже на ООН в плане антииранских санкций. И, конечно, в отношении Китая все будет разыгрываться с позиции силы. Китай оказался не готов в полной мере к тому глобальному лидерству, к которому его подталкивает увеличивающаяся доля его вклада в мировую экономику. Экономически Китай очень сильная страна. Но он переоценивает свои силы, когда пытается договориться по Ирану без учета интересов России. Мы должны понимать, что у нас может быть самое стратегическое партнерство, которое только может быть, между лидерами прекрасные отношения, но во многих вопросах Китай действует без учета интересов России, и по Ирану мы это видим напрямую. И, конечно же, американцы были бы не американцами, если бы они не попытались подорвать всеми возможными средствами готовящееся соглашение между Ираном и Китаем", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.