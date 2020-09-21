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Скорик: Абхазия вступила в период, когда нужно изолироваться

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О том, почему у пунктов забора материала образуются очереди из желающих провериться на коронавирус и есть ли необходимость в этом, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Радио
Скорик: Абхазия вступила в период, когда нужно изолироваться

В понедельник у Инфекционной больницы в Сухуме образовалась очередь из желающих провериться на коронавирус, но сделать это удалось не всем.

Как отметила Скорик, коронавирусная инфекция уже коснулась каждого, кто проживает в Абхазии.

"Тестирование проводится на единственной базе в Абхазии, которая находится в Республиканской бактериологической лаборатории. Как я озвучивала неоднократно, возможности лаборатории ограничены проведением 140-200 исследований в сутки.  Сейчас не нужно по желанию никуда идти и в этой очереди контактировать. Мы изолируемся. Республика Абхазия вступила в период, когда нужно изолироваться. Те, кто собрались сегодня у Инфекционной больницы, даже не понимают, в чем эффективность этого тестирования, нужно оно или нет. Они просто хотят его сдать. Те, у кого есть симптоматика, должны позвонить своему лечащему доктору и принимать лечение. Тестирование им не нужно. В настоящее время у нас каждый второй – вирусоноситель. А мы продолжаем контактировать на массовых мероприятиях", - сказала Людмила Скорик.

Как отметила главный санитарный врач республики, только лечащий доктор определяет, нужно ли человеку с симптомами коронавируса сдавать биоматериал в лаборатории или нет.

"Тем, у кого есть симптомы коронавируса, должно быть назначено только лечение в полном объеме. Это решает врач. Доктор должен написать направление на тестирование. У Инфекционной больницы собрались люди, которым уже назначено лечение. Для чего их тестировать, если биопроба после назначенного лечения всегда отрицательная", - подчеркнула Скорик.


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