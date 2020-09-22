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Джинджия о подготовке к сезонным простудам: лекарств "для профилактики" не бывает

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О том, как подготовить организм к простудным заболеваниям и можно ли здоровому обезопасить себя от них приемом лекарственных препаратов, в эфире радио Sputnik рассказала врач Нелли Джинджия.

Радио
Джинджия о подготовке к сезонным простудам: лекарств "для профилактики" не бывает

К сезонным простудным заболеваниям свой организм надо подготавливать летом, сказала в эфире радио Sputnik Абхазия заведующая терапевтическим отделением Сухумской городской клинической больницы Нелли Джинджия.

"Летом надо было плавать, ходить на море, купаться и закалять свой организм. Тот, кто не сделал этого, должен обязательно совершать прогулки. Для этого не обязательно идти на берег, где много народа... Надо стараться больше ходить. Заранее не надо принимать никакие лекарства. Почему-то просят совет, что принимать для профилактики заболевания. Не существует профилактического приема лекарств, если это не хроническое какое-то заболевание у человека. Он, конечно, тогда принимает лекарственные препараты", - сказала Джинджия.

Она отметила, что зелень, овощи, контрастный душ укрепляют организм и помогают ему бороться с простудными заболеваниями.

 


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