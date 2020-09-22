Подберезкин о готовящейся провокации в Сирии: западники перестали готовить инсценировки

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал информацию о том, что террористы планируют инсценировать химическую атаку в сирийском Идлибе.

Радио Подберезкин о готовящейся провокации в Сирии: западники перестали готовить инсценировки

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексей Подберезкина, авторам готовящейся инсценировки необходима не сама провокация.

"Я в конце 90-х годов в Госдуме тормозил ратификацию Конвенции о запрещении химического оружия, потому что американцы должны были выделить средства на уничтожение химоружия (это очень дорогой процесс) и сами подойти к его ликвидации. Ни первого, ни второго сделано не было. А РФ поспешила и ратифицировала ее, поверив США в очередной раз", — сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, авторам готовящейся инсценировки необходима не сама провокация: "западники уже перестали их тщательно готовить".

Это необходимо для получения набора обвинений против России в использовании химического оружия.