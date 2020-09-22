18:32 22 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.27
  • EUR89.48
Поиск
Алексей Подберезкин

Подберезкин о готовящейся провокации в Сирии: западники перестали готовить инсценировки

Радио
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200922/1030980866/Podberezkin-o-gotovyascheysya-provokatsii-v-Sirii-zapadniki-perestali-gotovit-instsenirovki.html

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал информацию о том, что террористы планируют инсценировать химическую атаку в сирийском Идлибе.

Радио
Подберезкин о готовящейся провокации в Сирии: западники перестали готовить инсценировки

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексей Подберезкина, авторам готовящейся инсценировки необходима не сама провокация.

"Я в конце 90-х годов в Госдуме тормозил ратификацию Конвенции о запрещении химического оружия, потому что американцы должны были выделить средства на уничтожение химоружия (это очень дорогой процесс) и сами подойти к его ликвидации. Ни первого, ни второго сделано не было. А РФ поспешила и ратифицировала ее, поверив США в очередной раз", — сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, авторам готовящейся инсценировки необходима не сама провокация: "западники уже перестали их тщательно готовить".

Это необходимо для получения набора обвинений против России в использовании химического оружия.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Корабли, ракеты, танки: кадры с учений "Кавказ-2020"
История двух войн: художественная выставка открылась в Сухуме
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться