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Библая об ограничительных мерах из-за COVID-19: все понимают, что надо перетерпеть

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200922/1030982784/Biblaya-ob-ogranichitelnykh-merakh-iz-za-COVID-19-vse-ponimayut-chto-nado-pereterpet--.html

Глава Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая в эфире радио Sputnik прокомментировал ряд ограничительных мер, которые будут введены в республике с 5 октября из-за коронавируса.

Радио
Библая об ограничительных мерах из-за COVID-19: все понимают, что надо перетерпеть

Президент подписал распоряжение о введении ограничительных мер на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Так, к примеру, с 5 октября в республике запрещаются свадебные и иные торжественные мероприятия. Объектам общественного питания поручено обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

Ограничения своевременны, в связи с высоким ростом числа зараженных необходимо было применять меры, сказал Библая в эфире радио.   

"Речь не идет о полном закрытии как это было в марте, тогда был полный запрет на работу. Здесь речь идет об ограничениях. Нужно соблюдать социальную дистанцию, применять средства защиты. В тех же ресторанах будут предписания рассаживать посетителей на расстоянии. Я думаю, что это не сильно ударит по предпринимателям, когда будет работать торговая точка, это принесет не такой ущерб, как было в начале пандемии. Насколько я общался с людьми, даже тот народ, который занимал залы, они с пониманием к этому относятся. Люди понимают, что это не шутки. Я уверен, что и сами предприниматели также отнесутся, надо это перетерпеть и ждать. У нас вся жизнь еще впереди, жизнь после коронавируса есть, еще будет много времени сыграть свадьбы", - сказал Библая.


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