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Дмитрий Литовкин
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Литовкин об учениях "Кавказ-2020": отражение агрессии на южных рубежах

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200923/1030984916/Litovkin-ob-ucheniyakh-Kavkaz-202O-otrazhenie-agressii-na-yuzhnykh-rubezhakh-.html

В России проходит стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". О его значении в интервью радио Sputnik рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Дмитрий Литовкин.

Радио
Литовкин об учениях "Кавказ-202О": отражение агрессии на южных рубежах

В России проходит стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". О его значении в интервью радио Sputnik рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Дмитрий Литовкин.

"Это подведение итогов целого года боевой подготовки. Привлекаются различные виды и рода Вооруженных сил. Задачи отрабатываются на разных полигонах. Учение оборонительное - оно не носит наступательный характер", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

В задачах военнослужащих - розыгрыши действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота, Каспийской флотилии при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника.

Учение проходит с 21 по 26 сентября.

Также в сентябре в Грузии прошли многонациональные учения под эгидой НАТО и с участием военных США. В маневрах было задействовано до трех тысяч военнослужащих и десятки единиц тяжелой боевой техники, авиации и кораблей военно-морского флота.

"К сожалению, мы скатываемся к временам холодной войны, когда любой шаг должен иметь некое противодействие. Минобороны России неоднократно предлагало НАТО и США развести учения от границ и проводить их где-то в других регионах. Но Брюссель молчит, США молчат. Поэтому учения у нас происходят так, что называется, "мы - вам, вы - нам", - подчеркнул Литовкин.


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