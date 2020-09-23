Матуа рассказала, почему так важно сдать ПЦР-тест на COVID-19 в срок

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа в эфире радио Sputnik рассказала о сроках сдачи биоматериала на определение коронавирусной инфекции в организме человека.

Радио Матуа рассказала, почему так важно сдать ПЦР-тест на COVID-19 в срок

ПЦР-тест на COVID-19 крайне важно сдавать в верные сроки, чтоб получить достоверный результат сказала Матуа в эфире радио.

"Первичные мазки из носа и ротоглотки, то есть биоматериал для ПЦР исследования, целесообразно сдавать по факту проявления клинических симптомов – температуры, сухого кашля и более выраженных для COVID-19 признаков, потеря вкуса и запахов, или у пациентов находившихся в первом круге контактов с инфицированным, то есть это пациенты, которые были непосредственно в длительным контакте с вирусовыделителем. Причем сдавать мазок на следующий день после контакта бессмысленно, будет получен ложно отрицательный результат, поэтому по желанию или по подсчетом самого пациента мазок не берется, это делается исключительно по направлению врача или эпидемиолога, который определяет верный день и вообще необходимость взятия биоматериала. Вторичные мазки у уже положительных COVID-пациентов берутся не ранее 14 дня после первичного положительного результатов ПЦР или характерных для COVID клинических проявлений", - объяснила Матуа.

Вирусолог также рассказала, когда необходимо сдать анализ на определение антител.

"Для определения защитного иммунитета - рекомендация сдавать кровь не ранее 14 дней от начала инфицирования. Когда мы преследуем диагностическую цель и хотим выявить антитела у острого периода заболевания именно класса М, кровь надо сдавать не ранее 7-10 дня от начала инфицирования", – сказала Матуа.

Несвоевременная сдача биоматериала ведет к ложно отрицательному результату, поэтому на сегодняшний день в Абхазии в госмедучреждениях биоматериал сдается исключительно по направлению, заключила вирусолог.