Оганесян о съемках "Игра на выживание": летели с опасением, но нашли в Абхазии все

О том, как принималось решение снять российский телесериал "Игра на выживание" в Абхазии и как здешние красоты заменили российскую тайгу, в беседе на радио рассказал режиссер картины Карен Оганесян.

В августе этого года на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала "Игра на выживание". Значительная часть съемок проходила в Абхазии, более того, одного из героев сыграл наш соотечественник Дэвид Пилия.

"Проект "Игра на выживание" - это фантастически смелый проект. Стояла задача удивить, и для такого реалити шоу, как "Игра на выживание" (в кино это называется "Выживший") нам нужна была фантастическая натура, которая напоминает Алтай. Но, кроме прекрасной природы, нам нужны были заброшенный город, бункер и все такое. Наш художник-постановщик Юлия Феофанова, которая уже работала в Абхазии, порекомендовала эту страну рассмотреть как кандидатуру на съемки. Мы, конечно, вначале не верили, что там все найдем, и поскольку в Абхазии несильно развита киноиндустрия, стояла задача везти всех специалистов и всю технику. Мы с опасением летели, но после того как мы увидели все красоты, стало понятно, что ни одна страна нам не заменит все то, что мы увидели, и мы сразу приняли решение приехать и снять здесь картину. В Абхазии осталось эхо постсоветской архитектуры, фактуры заброшенных городов, и озеро было, и бункер военный. Все, что было в Абхазии и вокруг наших съемочных историй, все очень подходило нам", - сказал Оганесян.

"Игра на выживание" - российский телесериал в жанре психологического триллера, снятый режиссером Кареном Оганесяном. Производством проекта занималась компания "Амедиа Продакшн", "1-2-3 Production" и "Kargo Films". Премьера сериала состоялась 31 августа 2020 года на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier.