Гинцбург рассказал, кого надо вакцинировать от COVID-19

Директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на круглом столе на тему "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" рассказал, надо ли вакцинировать переболевших или являвшихся носителем коронавируса ранее.

Радио Гинцбург рассказал, кого надо вакцинировать от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Директор института Александр Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли вакцинировать всех, отметил, что пока однозначного ответа нет.

"Все зависит от того, в какой форме протекало заболевание. Если в легкой форме, то что мы называем на ногах человек перенес коронавирусную инфекцию, а это кругом и рядом, это большинство заразившихся, но не заболевших, то этот контингент надо вакцинировать, однозначно. Тот контингент, который перенес в тяжелой форме заболевания, перед тем как вакцинировать, желательно посмотреть уровень, не просто антител к данному возбудителю, а уровень протективных антител. Если уровень протективных антител достаточен для того, чтобы противостоять инфекции, то с вакцинацией надо повременить, если же нет, то надо тоже вакцинировать", - объяснил Гинцбург.

Разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.