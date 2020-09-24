Главный четверг: Дочия о проблемах и планах по развитию Ткуарчалского района

Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в эфире радио Sputnik Абхазия поделился планами по развитию района, рассказал о том, с какими предложениями хочет выйти к парламенту и руководству страны.

Радио Главный четверг: Дочия о проблемах и планах по развитию Ткуарчалского района

Шахтерский город, город-герой, город-призрак… Это все о Ткуарчале. Вдохнуть в него новую жизнь, вернуть людей в город - главная задача местных властей.

По словам, главы Ткуарчалского района ими готовится программа, которую предложат руководству и парламенту республики на рассмотрение. Она должна позволить заселить пустующие в городе квартиры людьми, которые захотят приехать туда на работу. Откроются ли вновь шахты, насколько внушительны запасы угля, и какова точная дата открытия районной ЦРБ в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия.

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