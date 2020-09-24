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Главный четверг: Дочия о проблемах и планах по развитию Ткуарчалского района

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200924/1030996107/Glavnyy-chetverg-Dochiya-o-problemakh-i-planakh-po-razvitiyu-Tkuarchalskogo-rayona.html

Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в эфире радио Sputnik Абхазия поделился планами по развитию района, рассказал о том, с какими предложениями хочет выйти к парламенту и руководству страны.

Радио
Главный четверг: Дочия о проблемах и планах по развитию Ткуарчалского района

Шахтерский город, город-герой, город-призрак… Это все о Ткуарчале. Вдохнуть в него новую жизнь, вернуть людей  в город - главная задача местных властей.

По словам, главы Ткуарчалского района ими готовится программа, которую  предложат руководству и парламенту республики на рассмотрение. Она должна позволить заселить пустующие в городе квартиры людьми, которые захотят приехать туда на работу. Откроются ли вновь шахты, насколько внушительны запасы угля, и какова точная дата открытия районной ЦРБ  в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия.

Подробности в аудиофайле.


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