Главный четверг: Дочия о проблемах и планах по развитию Ткуарчалского района

Шахтерский город, город-герой, город-призрак… Это все о Ткуарчале. Вдохнуть в него новую жизнь, вернуть людей в город - главная задача местных властей.
По словам, главы Ткуарчалского района ими готовится программа, которую предложат руководству и парламенту республики на рассмотрение. Она должна позволить заселить пустующие в городе квартиры людьми, которые захотят приехать туда на работу. Откроются ли вновь шахты, насколько внушительны запасы угля, и какова точная дата открытия районной ЦРБ в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия.
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