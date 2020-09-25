Делба о совместных планах писателей из Абхазии и России: заморозили, но не отказались

В рамках фестиваля "Прогулки по набережной" состоялась творческая встреча писателей из России и Абхазии. Писатель, лауреат премии имени Фазиля Искандера Владимир Делба в эфире радио Sputnik рассказал, в какой атмосфере прошла встреча и что обсуждалось.

Радио Делба о совместных планах писателей из Абхазии и России: заморозили, но не отказались

Встреча прошла под звездой Фазиля Искандера, интерес к его творчеству собрал всех присутствующих, сказал Делба в беседе на радио. Он также отметил, что общения с писательским сообществом Абхазии прошло продуктивно и интересно.

"На круглом столе обсуждали совершенно конкретные вопросы. Оказании помощи сообществу абхазских писателей в переводах произведений наших авторов на русский язык с последующим изданием, в виде альманахов и сборников, и это был предметный совершенно разговор. Обсуждались совершенно реальные проекты, где нужно было определить объемы, сроки. Не в принципе хорошо было бы, а именно конкретно, и таких проектов было несколько, и эта часть встречи прошла продуктивно и интересно", - подчеркнул Делба.

Говоря о сотрудничестве, писатель сказал, что все намеченные проекты перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Мы констатировали несколько проектов, которые действительно не сегодняшнего дня, а вчерашнего, которые затормозились, к сожалению, в начале текущего года по причине пандемии, там и фестивальная и издательская программа, но эти программы никто не отменил. В этом году уже мы вряд ли сможем, но в следующем, если не будет пандемии, то реализуем в том числе участие абхазских писателей в международных литературных фестивалях, планируется один в Москве, а второй – в Турции. Заморозили, но не отказались от этих проектов", - заключил Делба.